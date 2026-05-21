Öğrencisini Heimlich ile kurtaran öğretmen

Hatay'da yediği poğaça boğazına takılan ve nefes almakta güçlü çeken öğrenciyi, öğretmenin heimlich manevrası yaparak kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'ndeki Şehit Atilla Kurt Ortaokulu'nda beden öğretmenliği yapan Esra Çimen Öztürk, nöbeti sırasında Sait Kıvanç Kömürçukuru isimli öğrencinin nefes alamadığını ve zor anlar yaşadığını fark etti. Öğrencilerin Sait'e yardım etmeye çalıştığını fark eden öğretmen Öztürk, nefes alamayan öğrenciye Heimlich manevrası yaptı. Poğaça yediği esnada ölümle burun buruna gelen öğrencisini, öğretmeninin heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Saliseler içerisinde çok hızlı bir şekilde ve panik yapmadan soğukkanlı bir şekilde müdahale ederek Heimlich manevrası yaptım"

Poğaça yediği esnada nefes alamayan öğrencisinin hayatını heimlich manevrası yaparak kurtaran öğretmen Esra Çimen Öztürk, "Kırıkhan Şehit Atilla Kurt Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Teneffüsteyken nöbetçi öğretmenimiz benden yardım istediğini fark ettim. Öğrencimin hiçbir şekilde nefes alamıyordu. Hareketliydi ama nefes alamıyordu. Gözleri, yüzü kızarmış ve artık morarmak üzere gibiydi. Boğazına bir şey takıldığını anladım. Belki de saliseler içerisinde çok hızlı bir şekilde hiç panik yapmadan soğukkanlı bir şekilde müdahale ederek Heimlich manevrası yaptım. Heimlich manevrasının üçüncü denemesinde öğrencimin nefes almaya başladı. Benim için çok mutluluk, gurur, hüzün gibi bir sürü karışık duygu yaşadım. O an teneffüsteydik öğrencilerin hepsi dışarıdaydı. Fark etmek biraz güçtü ama öğrencimin iki büklüm bir şekilde koştuğunu gördüm. Uzaktan ne olduğunu anlamadım. Ardından arkadaşları ve nöbetçi öğretmen herhalde nefes alamıyor dediler. O şekilde nöbetçi öğretmen bana yönlendirdi. Nöbetçi öğretmen bana hocam diye seslenince bakmamla boğazına bir şey takıldığını anlamam bir oldu. Ardından hemen Heimlich manevrasını gerçekleştirdim ve nefes aldı. O an çok duygu yüklü bir andı" dedi.

"Esra hoca bana Heimlich manevrası yaptı, ağzımdaki poğaça çıktı ve ondan sonra nefes alabildim"

Poğaça yerken ölümle burun buruna geldiğini ifade eden öğrenci Sait Kıvanç Kömürçukuru, "Kırıkhan Şehit Atilla Kurt ortaokulunda okuyorum. Teneffüste kantinden poğaça almıştım. Poğaçaya yerken bir anda poğaça boğazıma takıldı. O anın paniği de ne yapacağımı bilemedim. Nefes alamadım ve nöbetçi öğretmenimizin yanına gittim. Nöbetçi öğretmenim beni Esra öğretmene yönlendirdi. Esra hoca bir anda geldi ve bana Heimlich manevrası yaptı. Hızlı bir şekilde üç dört kere hızlı ve sert bir şekilde yapınca ağzımdaki poğaça çıktı. Ondan sonra nefes alabildim. Esra öğretmenime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY