Oğuz Kale Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan ve arama çalışmalarının 7'nci gününde cansız bedenine ulaşılan genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erbaa ilçesinde 28 Mayıs günü meydana gelen olayda, Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, itfaiye, su altı arama kurtarma ekipleri ve çeşitli kurumlardan çok sayıda personel katıldı. Çalışmalarının 7'nci gününde Kale Boğazı mevkiinde Oğuz Kale'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin sudan çıkardığı cenaze, yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edildi. Oğuz Kale için Kelkit Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Helallik alınmasının ardından Kale'nin cenazesi Erbaa Büyük Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Oğuz Kale'nin naaşı Sarma Dut Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. - TOKAT