Okul saldırısında hayatını kaybeden Furkan son yolculuğuna uğurlandı

16.04.2026 13:43
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan Furkan Sancak Balal, Afşin'de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katılarak Balal ailesine başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Furkan Sancak Balal, Afşin'de kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden Furkan Sancak Balal için Afşin ilçesi Külliye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Balal ailesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yakınları ile vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal, namazın ardından Afşin Asri Mezarlığı'nda defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

