Onur Büyüktopçu: 4 yıldır televizyonda değilim, hakkımı yiyenlere haram olsun - Son Dakika
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Onur Büyüktopçu: 4 yıldır televizyonda değilim, hakkımı yiyenlere haram olsun

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Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Büyüktopçu, televizyon sektöründeki 4 yıllık suskunluğunu bozarak, uğradığı haksızlıklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

03.02.2025 10:01
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Ekranların sevilen ismi Onur Büyüktopçu, uzun süredir televizyon projelerinde yer almama sebebini ilk kez açıkladı. Haber Bahane programında sektöre dair yaşadığı hayal kırıklıklarını ve kendisine yapılan haksızlıkları dile getirdi.

"4 YILDIR TELEVİZYON İŞİ YAPMIYORUM"

Onur Büyüktopçu, televizyon dünyasından uzak kalmasının nedenlerini paylaşarak, "4 yıldır televizyon işi yapmıyorum" dedi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, izleyicilerden gelen sorulara da yanıt verdi.

Onur Büyüktopçu: 4 yıldır televizyonda değilim, hakkımı yiyenlere haram olsun

"TELEVİZYONDA CİDDİ BİR ŞEKİLDE HAKKIM YENDİ"

Büyüktopçu, sektörde yaşadığı zorluklardan bahsederek, "Televizyonda 4 yıldır ciddi bir şekilde hakkım çok yendi" ifadelerini kullandı. Televizyon projelerinde kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ve birçok fırsatın elinden alındığını dile getirdi.

Onur Büyüktopçu: 4 yıldır televizyonda değilim, hakkımı yiyenlere haram olsun

"İNSANLAR TELEVİZYONDA OLMAMAYI BENİM TERCİHİM SANIYOR"

Ekranlardan uzak kalmasının bilinçli bir tercih olmadığını belirten Büyüktopçu, "İnsanlar televizyonda olmamayı benim tercihim sanıyor" dedi. Sektörde yaşadığı zorlukların kendisini ekranlardan uzaklaştırdığını belirtti.

"HAKKIMI YİYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kendisine yapılan haksızlıkları affetmediğini belirten ünlü isim, "Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek televizyon sektörüne sitem etti. Büyüktopçu'nun bu çıkışı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Onur Büyüktopçu: 4 yıldır televizyonda değilim, hakkımı yiyenlere haram olsun

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Son Dakika 3.Sayfa Onur Büyüktopçu: 4 yıldır televizyonda değilim, hakkımı yiyenlere haram olsun - Son Dakika

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