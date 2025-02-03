Ekranların sevilen ismi Onur Büyüktopçu, uzun süredir televizyon projelerinde yer almama sebebini ilk kez açıkladı. Haber Bahane programında sektöre dair yaşadığı hayal kırıklıklarını ve kendisine yapılan haksızlıkları dile getirdi.
Onur Büyüktopçu, televizyon dünyasından uzak kalmasının nedenlerini paylaşarak, "4 yıldır televizyon işi yapmıyorum" dedi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, izleyicilerden gelen sorulara da yanıt verdi.
Büyüktopçu, sektörde yaşadığı zorluklardan bahsederek, "Televizyonda 4 yıldır ciddi bir şekilde hakkım çok yendi" ifadelerini kullandı. Televizyon projelerinde kendisine verilen sözlerin tutulmadığını ve birçok fırsatın elinden alındığını dile getirdi.
Ekranlardan uzak kalmasının bilinçli bir tercih olmadığını belirten Büyüktopçu, "İnsanlar televizyonda olmamayı benim tercihim sanıyor" dedi. Sektörde yaşadığı zorlukların kendisini ekranlardan uzaklaştırdığını belirtti.
Kendisine yapılan haksızlıkları affetmediğini belirten ünlü isim, "Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek televizyon sektörüne sitem etti. Büyüktopçu'nun bu çıkışı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Onur Büyüktopçu: 4 yıldır televizyonda değilim, hakkımı yiyenlere haram olsun - Son Dakika
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