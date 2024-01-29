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Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü - Son Dakika
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Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan ev yangınında anne kurtarılırken, oğlu hayatını kaybetti. Yangın, ilçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Anne Mevlide ile oğlu Ramazan Karabulut'un ikamet ettiği 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Ramazan Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti, anne Mevlide Karabulut ise dumandan etkilendi. Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin ediliyor.

Ordu\'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü
29.01.2024 - 23:44,
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Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü

ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan ev yangınında anne kurtarılırken, oğlu hayatını kaybetti.

Yangın, ilçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mevlide ile oğlu Ramazan Karabulut'un ikamet ettiği 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürerek kontrol altına alırken, Ramazan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Mevlide Karabulut ise dumandan etkilendi.

İlk belirlemelere göre yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Gölköy, Ordu, İtfaiye, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü - Son Dakika


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