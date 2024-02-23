Ordu\'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: İddianame hazırlandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde olay tarihinde 8 yaşında olan M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Emre I.(16) hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 18 yıldan az olmaması şartlı hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde olay tarihinde 8 yaşında olan M.D., 16 yaşındaki komşusu Emre I.'nın cinsel istismarına maruz kaldı. M.D.'nin olayı öğretmenine anlatması üzerine yapılan şikayetle Emre I. tutuklandı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl hapis cezası verilen sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Devlet korumasına alınan M.D., yetkililer tarafından 'taşınarak başka bir düzen kurmaları' şartıyla ailesine teslim edildi. Aile tarafından bulundukları köyden taşınma şartı reddedilirken, komşusunun istismarına uğrayan ve karşılıklı evlerde oturmak zorunda kalan M.D. ise yatılı okula gönderildi.
'8 yaşındaki mağdurun iftira attığını iddia etti'
Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Emre I. mahkemedeki savunmasında, mağdurun kendisi adına sahte bir sosyal medya hesabı açtığını, ilerleyen süreçte evlerine geldiği süreçte masada duran telefonla polisi aradığını, bu şekilde başını belaya sokmaya çalıştığını iddia etti. M.D.'nin okulda öğretmenine kendisi hakkında iftira attığını savunan Emre I., "Benim adımı niye verdi bilmiyorum. M.D., daha çok benim kardeşim ve kendi kardeşiyle oynardı. Ben kesinlik böyle bir şey yapmadım" dedi.
'Ailesi taşınmayı reddetti'
Mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Emre I.'ya 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismar' eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti. Cinsel istismara maruz kalan M.D., devlet korumasına alındı. Bir süre sonra yetkililer tarafından Emre I.'nın tahliye edilmesi nedeniyle 'bulundukları yerden taşınarak farklı bir yerde kendilerine yeni bir düzen kurmaları' yönünde rehberlik yapılarak M.D. ailesine teslim edildi. Ancak M.D.'nin ailesi bulundukları köyden taşınmayarak aynı evde yaşamaya devam ederken M.D. ise yatılı okula gönderildi.
Olayın geçmişi
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde olay tarihinde 8 yaşında olan M.D., 2017'de komşusu ve akrabası Emre I.'nın, kendisini çağırması üzerine evine gitti. Bu sırada Emre I. tarafından istismara uğrayan M.D., durumu öğretmenine anlattı. Bunun üzerine öğretmeni M.D.'yi psikolog eşliğinde doktor kontrolüne götürdü. Burada küçük kızın istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. M.D. ailesiyle birlikte Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mağdurla aynı köyde ve karşılıklı evlerde yaşayan Emre I. hakkında gözaltı kararı verildi. Emre I., ifadesinde M.D.'nin ve ailesinin kendisine "garezi" olduğunu, bundan dolayı kendisine iftira atmış olabileceğini, olay tarihinde ise şehir dışında olduğunu öne sürdü. Tutuklanan Emre I. hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 18 yıldan az olmaması şartlı hapis istemiyle iddianame hazırlandı. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: İddianame hazırlandı - Son Dakika
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