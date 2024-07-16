Ordu'da Eski Koca, Boşandığı Eşini Öldürdü

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Ordu'da, boşandığı eşini keser sapı ile yaklaşık 15 dakika darp ederek ölmesine neden olan eski koca, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında sanık Mükerrem Başarmak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı, pişman olduğunu söyledi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde eski karısı Ayşe Çetin'i (48), 28 Ağustos 2023 yılında keser sapı ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak (49), karar duruşmasında 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak ile tarafların avukatları ile Mükerrem Başarmak ve Ayşe Çetin'in 4 çocuğu katıldı.

3 Temmuz 2024 tarihindeki duruşmada Cumhuriyet savcısı, sunduğu mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

"Böyle olsun istemedim, pişmanım"

Bugün (16 Temmuz 2024) görülen duruşmada Mükerrem Başarmak, mahkeme heyetinin söz vermesi üzerine, "Eski eşim yanlış yollara saptı. Çocuklarımı görmek için Ordu'ya gelmiştim. Hakarete ve aldatılmaya maruz kaldım. Böyle olsun istememiştim, çok üzgünüm, pişmanım" dedi.

Sanık avukatı, Mükerrem Başarmak'ın öldürme kastıyla hareket etmediğini, eski eşinin kendisini sosyal medya üzerinden tahrik ettiğini ve suçun vasfının haksız ağır tahrik altında eski eşini yaralaması ve eski eşinin ölmesi olarak değiştirilmesini istediklerini söyledi.

Müşteki avukatı ise mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiği sanık hakkında takdiri indirim sebebiyle müebbet hapis cezası uyguladı. - ORDU