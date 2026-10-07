Ordu\'da jandarma 1 haftada 26 uyuşturucu operasyonu düzenledi, 26 şüpheli yakalandı

Ordu'da jandarma ekiplerince uyuşturucu suçlarına yönelik son 1 haftada düzenlenen 26 operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 23 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 105 gram esrar, 100 gram skunk, 4 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza hapı ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.