Ordu'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Ordu Ulubey'de 30 Nisan'dan beri kayıp olan Gizem Sinanoğlu'nun cesedi, arama çalışmaları sonucunda bulundu. Diğer kayıp kişi Süleyman Erdoğan için aramalar devam ediyor.

03.05.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da aranan 2 kişiden birinin cesedi kanyonda bulundu

Ordu Ulubey 'de aranan kayıp 2 kişiden biri olan Gizem Sinanoğlu'nun cesedi suda bulundu.

ORDU - Ordu'da, 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Aramaların 3. gününde itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri, arama köpekleri ve dron destekli çalışmalarda, Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedeni ilk kayboldukları noktadan 500 metrede aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince 5 metre derinlikte bulundu.

Gizem Sinanoğlu, Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı, Ulubey Meslek Yüksek Okulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü olan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Süleyman Erdoğan, Yerel Haberler, Ordu Ulubey, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.