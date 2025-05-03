Ordu'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Ordu'da aranan 2 kişiden birinin cesedi kanyonda bulundu

Ordu Ulubey 'de aranan kayıp 2 kişiden biri olan Gizem Sinanoğlu'nun cesedi suda bulundu.

ORDU - Ordu'da, 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

Aramaların 3. gününde itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri, arama köpekleri ve dron destekli çalışmalarda, Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedeni ilk kayboldukları noktadan 500 metrede aşağıda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince 5 metre derinlikte bulundu.

Gizem Sinanoğlu, Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı, Ulubey Meslek Yüksek Okulu'nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü olan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.