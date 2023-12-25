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Ordu'da otomobil dereye uçtu, çift son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ordu'da otomobil dereye uçtu, çift son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine giderken otomobilin dereye uçması sonucu hayatını kaybeden çift, toprağa verildi. Kaza sonucu sürücü ve eşi cansız bedenlerine ulaşıldıktan sonra cenaze töreni düzenlendi.

Ordu\'da otomobil dereye uçtu, çift son yolculuğuna uğurlandı
25.12.2023 - 16:38,
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Ordu'nun Kumru ilçesinde, bir yakınlarının cenaze törenine giderken otomobilin dereye uçması sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Erikçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Alaattin Bükü (57) yönetimindeki 61 AR 844 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Şahısların içerisinde bulunduğu otomobil iş makineleri yardımıyla dereden çıkartılırken, sürücü ve eşi Nuray Bükü'nün (56) cansın bedenlerine ulaşıldı.

Alaattin ile Nuray Bükü'nün cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Kumru ilçesine getirildi. Çift için burada cenaze töreni düzenlendi. Bükü çifti, Halvacıoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şenyurt Mahallesi'nde toprağa verildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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