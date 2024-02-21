Ordu\'da tarım aracı hırsızlığına yönelik operasyon: 2 tutuklama

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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından 3 adet tarım aracı (patpat) hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada yakalanan 3 şahıstan 2'si tutuklandı.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde meydana gelen tarım aracı hırsızlığına yönelik, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu olayları gerçekleştiren şüphelilerin B.Ö. (17), İ.B. (16) ve E.A. (14) olduğu belirlendi. Şüpheliler, çaldıkları 3 adet tarım aracı (patpat), çok miktarda çeşitli yiyecek ve içecek malzemeleri ile birlikte yakalandı. Hırsızlığa konu malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir.

Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU