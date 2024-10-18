Ordu\'da Tüfekle Kaza: 1 Ölü

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Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir inşatta çalışan 19 yaşındaki şahıs, ruhsatlı tüfeğini gösterdiği esnada kazara akrabasını başından vurdu. Şahıs hayatını kaybetti, tüfeğin sahibi tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Ambargürgen Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Genç (19) isimli şahıs, Samsun'un Salıpazarı ilçesinden Ordu'nun Akkuş ilçesine bir inşaata çalışmak için gelen akrabası Recep Ali Gül'e (40), kendisine ait av tüfeğini gösterdiği esnada tüfek kazara ateş aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recep Ali Gül'ün olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Hayatını kaybeden Gül'ün cenazesi Akkuş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tüfeğin sahibi Soner Genç ise nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Akkuş Adliyesi'ne sevk edilen Genç, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi. Olayda kullanılan tüfek ise muhafaza altına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Recep Ali Gül'ün, 19 Ekim Cumartesi günü Samsun'un Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU