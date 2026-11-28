Ordu'nun Kumru ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi Keşlik Sokak'ta Mehmet Elsıkma'ya ait iki katlı eski ahşap evde çıktı. İçerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenilen evdeki yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe belediyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.