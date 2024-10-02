Orduda 150 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

3.Sayfa

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 150 bin adet boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Altınordu ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 150 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU