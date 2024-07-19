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- Ormanlık alanda çıkan yangın seralara sıçradı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve seralara sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın Murtuna mahallesi 9076 sokak ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangın seralara sıçradı. Seraların plastiklerini tutuşturan yangın seralarda maddi hasara yol açtı. Bölgede Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin havadan ve ve yer ekipleri ile AFAD, Jandarma ve Antalya Büyükşehir Beledyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.