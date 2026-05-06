Ortaca'da Akran Zorbalığı Şok Ediyor

06.05.2026 02:53
Muğla Ortaca'da 2 lise öğrencisi, küçük bir kıza şiddet uygulayıp görüntü kaydetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde lise öğrencisi olduğu ileri sürülen 2 kız, kendilerinden küçük bir kıza evire çevire dövüp şiddet uyguladıkları anların görüntülerini kaydettiler. Dövdükleri kızı "şikayetçi olursan seni daha kötü döveriz" diye tehditte de bulunan kızların ekranlara yansıyan şiddet görüntüleri izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Okullarda şiddet olayının her geçen gün arttığı ve birçok veliyi tedirgin eden akran zorbalığının son görüntüleri Muğla'nın Ortaca ilçesinde ortaya çıktı. İddiaya ve telefon kamerası ile kaydedilen görüntülere göre, kendilerinden yaşça küçük bir kızı metruk bir alana götüren 3 kız öğrenciden 2'si kızı darp etmeye diğeri de gerçekleştirdikleri akran zorbalığını kayda almak üzere aralarında iş birliği yapıyor.

Kızlardan ikisi kendilerinden küçük olan kız çocuğunu evire çevire döverken, kaydedilen görüntülerdeki konuşmadan anlaşıldığına kızların erkek yüzünden kendilerinden yaşça küçük bir kızı dövdükleri anlaşılıyor.

Dakikalarca darp edilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara yansırken, olayın güvenlik güçleri tarafından el konulup konulmadığı henüz bilinmiyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

