Osmaniye'de park halindeyken hareket eden minibüse koşarak müdahale eden esnaf, olası bir kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadirli yönüne giden minibüsün sürücüsü, aracını yol kenarına park ederek indi. Bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başlayan minibüsü fark eden bölge esnafından Osman Keleş, koşarak araca yetişti. Yolcu kapısından minibüse binen Keleş, el freni çekili aracı vitese takıp fren pedalına basarak durdurdu.

Osman Keleş'in dikkati ve zamanında müdahalesiyle muhtemel bir kazanın önüne geçilirken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.