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Osmaniye'de 1 milyon TL değerindeki cep telefonları ve teknolojik eşyalar çalındı, 2 hırsız yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 1 milyon TL değerindeki cep telefonları ve teknolojik eşyalar çalındı, 2 hırsız yakalandı

Osmaniye'de bir elektronik mağazasına duvarı delerek giren ve değeri 1 milyon TL'yi bulan 40 cep telefonu ile çeşitli teknolojik eşyayı çalan 2 hırsız yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve görüntü incelemesi sonucunda hırsızların İlkay Ş. ve Muharrem Ö. olduğunu tespit etti. Şahısların saklandıkları evde yapılan operasyonda çalınan cihazlar ele geçirildi. İlkay Ş. ve Muharrem Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye\'de 1 milyon TL değerindeki cep telefonları ve teknolojik eşyalar çalındı, 2 hırsız yakalandı
24.01.2024 - 15:14,
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Osmaniye'de duvarı delip bir elektronik mağazasına giren ve değeri 1 milyon TL'yi bulan 40 cep telefonu ile çeşitli teknolojik eşyayı çalan 2 hırsız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Atatürk Caddesi üzerinde bulunan elektronik mağazasına duvarı delerek giren ve piyasa değeri 1 milyon TL olan 40 cep telefonu, elektronik cihaz ve telefon aksesuarı çalan hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Ekiplerin; 117 güvenlik kamerası ve 350 saatlik görüntü incelemesi neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin İlkay Ş. ve Muharrem Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şahısların saklandıkları eve yapılan operasyonda şüpheliler çaldıkları cihazlar ile birlikte yakalandılar.

Evde yapılan aramada 34 akıllı cep telefonu, 4 dijital kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet, 19 powerbank, 44 şarj aleti, 10 bin 500 TL değerinde güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

İlkay Ş. ve Muharrem Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Osmaniye, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de 1 milyon TL değerindeki cep telefonları ve teknolojik eşyalar çalındı, 2 hırsız yakalandı - Son Dakika


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