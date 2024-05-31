Osmaniye'de Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'de Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Osmaniye\'de Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı Karaçay konteyner kentte çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 8 konteyner zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

31.05.2024 16:14
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Osmaniye'de depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın korkuttu. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken 8 konteyner yangından zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen illerden Osmaniye'de Karaçay konteyner kentte öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir konteynerde çıkan ve henüz nedeni belli olmayan yangın, yandaki konteynere de sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken 5 konteyner tamamen, 3 konteyner ise kısmen zarar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangına müdahale anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Karaçay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Çıktı - Son Dakika

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