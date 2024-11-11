Osmaniye\'de Düğün Konvoyuna Ceza

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Osmaniye'de düğün konvoyunda gece saati korna çalarak çevreyi rahatsız eden 15 araç sürücüsüne 155 bin 250 Türk Lirası cezai işleme uygulandı.

Osmaniye'de gece saatlerinde düğünden sonra oluşturulan konvoyda korna çalarak çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında cezai işlem uygulandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yer alan gece geç saatlerde korna çalarak aşırı gürültü yapmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren araçlar ile ilgili olarak müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, 15 araca 2918 sayılı karayolları trafik kanunu 72. maddesinden toplamda 155 bin 250 Türk Lirası cezai işlem uygulanmıştır" denildi. - OSMANİYE