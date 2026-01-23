Elektrikçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
23.01.2026 09:42  Güncelleme: 09:51
Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir elektrikçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda maddi hasar meydana geldi, ancak yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de elektrikçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Sultan, İnceleme, 3. Sayfa, Osmaniye, İtfaiye, Son Dakika

