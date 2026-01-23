Elektrikçi dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de elektrikçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Eyüp Sultan Mahallesi'nde bulunan bir elektrikçi dükkanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE