Osmaniye\'de evin bahçesine giren zehirli engerek yılanı doğaya salındı

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Osmaniye'de evin bahçesine giren zehirli engerek yılanı, İtfaiye ekiplerince özel aparatla yakalanıp, doğaya salındı.

Osmaniye'de Güney çevre yolu üzerindeki bir evin bahçesine giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Bahçede bulunan barbekü içerisine saklanan yılan özel aparat sayesinde yakalanarak çuval içerisine konulup, doğal yaşam alanına geri bırakıldı. - OSMANİYE