Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda vatandaşlar halatlarla karşıya geçti - Son Dakika
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Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda vatandaşlar halatlarla karşıya geçti

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda vatandaşlar halatlarla karşıya geçti
14.06.2026 19:21  Güncelleme: 19:33
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Yeşildere köy yolu kapandı. Yolun çöktüğü noktada vatandaşlar halat yardımıyla karşıya geçmek zorunda kaldı. Ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Yeşildere köyü yolu kapandı. Yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle bazı vatandaşlar karşıya geçebilmek için halat kullandı.

Düziçi ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Yeşildere köyü yolunda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapatırken, bazı noktalarda yolun çöktüğü görüldü. Heyelan nedeniyle ulaşım tamamen dururken, köy sakinleri zor anlar yaşadı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bazı vatandaşların, çöken bölümün bulunduğu noktada halat yardımıyla karşıya geçtiği görüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekiplerinin yanı sıra Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda vatandaşlar halatlarla karşıya geçti - Son Dakika

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