Osmaniye\'de Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Arıklıkaşı mevkinde meydana geldi. Hakan A. idaredesindeki 07 BEB 525 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE