Osmaniye\'de sanayi fuarında uçurulan yangın söndürme dronu düştü

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Osmaniye'de sanayi fuarında tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu düştü.

Osmaniye 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katılan bir firma tanıtım amacıyla uçurduğu yangın söndürme dronu, kontrolden çıkarak havada pervaneleri parçalandı yere ve yere çakıldı. Yaralananın olmadığı olay, cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde tanıtım amaçlı uçurulan dronun kontrolden çıkarak yere çakıldığı görüldü. - OSMANİYE