Osmaniye'de Tarihi Konağı Yakan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de Tarihi Konağı Yakan Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye\'de Tarihi Konağı Yakan Yangın Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Alibeyli Mahallesi'nde bulunan tarihi Mehmet Eminler Konağı'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik bir mücadelenin ardından söndürüldü. Yangında konağın yanı sıra çevresindeki bazı iş yerlerinde de büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

15.10.2024 05:11  Güncelleme: 05:13
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Osmaniye'de tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tarihi Mehmet Eminler Konağında dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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