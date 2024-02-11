Ankara'da otobüste taşkınlık çıkaran alkollü şahıs müdahaleyle indirildi - Son Dakika
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Ankara'da otobüste taşkınlık çıkaran alkollü şahıs müdahaleyle indirildi

Ankara\'da otobüste taşkınlık çıkaran alkollü şahıs müdahaleyle indirildi

Başkentte alkollü bir vatandaşın otobüste taşkınlık çıkarması sonucunda diğer vatandaşların müdahalesiyle otobüsten indirildi.

11.02.2024 23:20
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Ankara'da otobüste taşkınlık çıkaran alkollü şahıs, diğer vatandaşların müdahalesiyle araçtan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, 284 numaralı otobüste alkollü bir vatandaş, otobüsten inen bir yolcunun boynundan tutup çekmeye çalıştı. Taşkınlık çıkaran şahıs, otobüste bulunan diğer yolcuların müdahalesiyle araçtan indirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da otobüste taşkınlık çıkaran alkollü şahıs müdahaleyle indirildi - Son Dakika
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