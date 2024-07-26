Otomobil sulama kanalına uçtu: Aracın tavanına çıkan 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Otomobil sulama kanalına uçtu: Aracın tavanına çıkan 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Adana'da meydana gelen bir kazada otomobil sulama kanalına uçtu. Aracın tavanına çıkan 6 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

26.07.2024 21:08
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Otomobil sulama kanalına uçtu: Aracın tavanına çıkan 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada adeta can pazarı yaşandı. Aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtulan 6 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi, aracın tavanına çıkarak akıntıya kapılmaktan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla can pazarının yaşandığı kanalda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Otomobil sulama kanalına uçtu: Aracın tavanına çıkan 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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