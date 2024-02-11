Otomobil, tır dorsesine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, tır dorsesine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara Bala Beynam Mahallesi Bala yolu üzeri Verem Çeşmesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonucunda otomobil tırın arka dorsesine sıkıştı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

11.02.2024 19:00
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Otomobil, tır dorsesine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

ANKARA - Ankara Bala Beynam Mahallesi Bala yolu üzeri Verem Çeşmesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.33 sıralarında Ankara Bala Beynam Mahallesi Bala yolu üzeri Verem Çeşmesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. C.G. idaresindeki içerisinde 6 kişinin bulunduğu 06 AG 7289 plakalı otomobil, 78 ABP 662 plakalı Y.A. kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın arka dorsesine sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucunda otomobil sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında otomobil içerisindeki Zülbiye G. ve Meryem G. hayatını kaybederken, C.G., T.G., İ.G ve İ.G. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelenme başlattı.

Otomobil, tır dorsesine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Kaynak: İHA

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