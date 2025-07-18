Ovacık\'ta Orman Yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ekipler müdahale etmeye başladı.

Pürçükören Merkez Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılmaya başladı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK