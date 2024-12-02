Özel Gereksinimli Öğrenciler Galoş Üretiyor

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Adıyaman Belediyesi Toplum Merkezi'nde eğitim gören özel gereksimli öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde galoş üretimi yapıyor.

Hem üretime katılarak özgüven kazanan öğrenciler hem de Adıyaman Belediyesi'nin spor salonları, yüzme havuzları ve fitness merkezlerinde kullanılan galoşları üretiyor.

Toplum Merkezi'nde kurulan üretim atölyesinde, öğrenciler günlük ortalama 80 ila 100 adet galoş üretiyor. Aylık 2 bin galoş üretilirken, gelen talepler doğrultusunda bu sayının haftalık 500 ila 800 adede kadar çıktığı belirtildi. Özel ihtiyaçlı çocukların ürettiği bu galoşlar, fitness salonları başta olmak üzere belediyenin birçok biriminde kullanılıyor.

Toplum Merkezi Koordinatörü Hasan Alper Kıran, bir ay önce başlattıkları galoş üretimiyle öğrencilerin eğitim ve üretimi bir arada deneyimlediğini belirtti. Kıran, "Öğrencilerimize galoşun yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğretiyoruz. Salı ve Perşembe günleri kız öğrencilerimizi, diğer günler ise erkek öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Atölye dışında, gündelik yaşam becerileri ve mutfak eğitimi de veriyoruz. Toplum Merkezi'nde 70 öğrencimiz düzenli olarak eğitim alıyor ve evlerinden servislerle taşınıyor" dedi. - ADIYAMAN