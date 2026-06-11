Pakistan\'da Helikopter Kazası: 22 Ölü

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinde dün düşen askeri helikopterde 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinin başkenti Muzaffarabad'da dün Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü kazada bilanço belli oldu. Kazada 19'u asker, biri binbaşı ve 2'si albay olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Askerlerin bugün düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedildiği aktarıldı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulu görevlendirilmişti. - AZAD KEŞMİR