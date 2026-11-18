Fransa'nın başkenti Paris'in güneyindeki Thiais kentinde, durakta bekleyen bir tramvaya aynı hatta çalışan başka bir tramvayın çarpması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde tramvay kazası meydana geldi. Thiais kentindeki Verdun-Hoche durağında bekleyen bir tramvaya aynı hatta çalışan başka bir tramvayın çarpması sonucu 8 kişi hafif yaralandı. Dün yerel saatle 19.47'de meydana gelen kazanın ardından tramvaylardan birinin ön bölümünde ağır hasar oluşurken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın yaşandığı T9 hattının işletmecisi Keolis, seferlerin gün boyunca yeniden başlatılmayacağını ve yolcuların ulaşımının yedek otobüslerle sağlanacağını duyurdu. Şirket, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.