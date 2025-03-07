Paris\'te 2. Dünya Savaşı\'ndan kalma 200 kiloluk bomba etkisiz hale getirildi

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, başkent Paris'teki tren raylarında bugün bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fransa'da bomba paniği yaşandı. Başkent Paris'teki Gare du Nord tren istasyonuna 2 buçuk kilometre uzaklıktaki tren raylarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Söz konusu bomba kentte paniğe neden olurken; bomba çalışmalar sonucu etkisiz hale getirildi. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot yaptığı açıklamada, bombanın bulunmasının ardından askıya alınan seferlerin yerel saatle 17.00'den itibaren kademeli olarak yeniden başlayacağını belirtti. Tabarot, "Etkisiz hale getirme operasyonları nihayet sona erdi ve iyi gitti. Bomba 200 kilogram patlayıcı içeriyordu" dedi.