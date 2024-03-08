Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen bir kazada, kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, motosikletin çarpma anı ve sürücünün olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

08.03.2024 19:16  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarpıp hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenimahalle 2053. Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki B.N'ye ait 54 EG 127 plakalı Volvo marka otomobile çarptı. Meydana gelen kazda otomobilin ön kısmı hasar alırken, motosikletli hiçbir şey olamamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan motosikletin park halindeki otomobile çarpması ve sürücünün hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Sakarya, Hendek, Güvenlik, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada
    19:47 Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada

    Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:50:43. #1.11#
SON DAKİKA: Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement