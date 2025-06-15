Patnos'ta seyir halindeki kamyon alev aldı
Patnos'ta trafikte korkutan olay
AĞRI - Patnos'ta bir kamyon trafikte seyir halinde iken alev aldı. Patnos çevre yolunda Erciş istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasası alev aldı.
Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Patnos'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonun kasasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alevlere rağmen kamyonun trafikte yol alması şaşkınlıkla karşılandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Patnos'ta Seyir Halindeki Kamyon Alev Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?