Patnos'ta seyir halindeki kamyon alev aldı

Patnos'ta trafikte korkutan olay

AĞRI - Patnos'ta bir kamyon trafikte seyir halinde iken alev aldı. Patnos çevre yolunda Erciş istikametinde seyir halindeki bir kamyonun kasası alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Patnos'ta meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonun kasasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alevlere rağmen kamyonun trafikte yol alması şaşkınlıkla karşılandı.