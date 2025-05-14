Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Ercan Bey:

Her pazarcının başına bir denetim memuru dikemezsin. Ama şuan yakalandı. Öyle bir ceza verilmeli ki (Örn: gıda satışından süresiz men - üzerine asılı bir afişle 1 ay pazar temizliği vb) başkaları cesaret edemesin. Yoksa Toplum ahlaksız ise dikiş tutmaz.