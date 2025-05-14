Bir pazarda kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Tezgâh başında yumurta satan bir kişinin, ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerini bıçak yardımıyla kazıyarak yok ettiği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
Tüketici sağlığı açısından ciddi endişelere yol açan bu görüntüler, gıda güvenliği konusundaki denetim eksikliğini yeniden tartışmaya açtı. Vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken, olayın ardından yetkili kurumların harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.
Gıda uzmanları, özellikle açık alanlardaki gıda satışlarında daha sıkı kontrol ve denetim çağrısında bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti - Son Dakika
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