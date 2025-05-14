Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti - Son Dakika
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3.Sayfa

Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

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Bir pazarda satıcının, yumurtaların üzerindeki son kullanma tarihlerini bıçakla kazıyarak sildiği anlar saniye saniye kayda alındı. Görüntüler, gıda güvenliği ve denetim eksikliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

14.05.2025 10:35
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Bir pazarda kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Tezgâh başında yumurta satan bir kişinin, ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerini bıçak yardımıyla kazıyarak yok ettiği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

DENETİM EKSİKLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Tüketici sağlığı açısından ciddi endişelere yol açan bu görüntüler, gıda güvenliği konusundaki denetim eksikliğini yeniden tartışmaya açtı. Vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken, olayın ardından yetkili kurumların harekete geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor.

UZMANLARDAN UYARI

    Gıda uzmanları, özellikle açık alanlardaki gıda satışlarında daha sıkı kontrol ve denetim çağrısında bulundu.

    Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

    • Ya kardeşim hiç mi Allah korkusu yok sizde?
    • Hiç bir belediye zabıtası pazarlarda denetim ve kontrol yapmıyor?
    • Ülkede her türlü ahlaksızlık almış başını gidiyor.
    • Pazardan yumurta almayın. Yumurta soğuk dolapta saklanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde açıkta yumurta satılması yasaktır.
    • Denetim yok herhalde gayet rahat kendisi...
    Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

    3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika 3.Sayfa Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (15)

    • Ufuk Kalkan:
      Burası musluman ulke nasıl olur 49 5 Yanıtla
    • sedat ümit sarı:
      planlı adam öldürmeye tam teşebbüsten işlem yapılmalı. 43 0 Yanıtla
    • Murat Zor:
      ahlaki çöküntü milletimizin en büyük düşmanı dır. İnsana saygı yok, kural tanımazlık var. ciddi önlemler alınmalı 43 0 Yanıtla
    • ibrahim çetin:
      ülen pis gözükmesin diye pokini temizliyor neden öyle yorumlamıyorsunuz hayret birşey hangimiz tarihine bakıyoruz yumurtanın 16 15 Yanıtla
    • Selim Kayisi:
      Geçen pazarda zabıta beni durdurdu. almış olduğunuz ürün kaç kilo diye sorup tarttı. 250 gram az olunca şikayetçi misiniz hangi satıcıdan aldınız diye sordu. Pendik belediyesi zabıtalarına teşekkür ederim. 22 0 Yanıtla
    • My52y93.:
      Zabıta olmaz mı büyük pazarların girişinde yerleri oluyor orada oturuyorlar. 20 0 Yanıtla
    • Ercan Bey:
      Her pazarcının başına bir denetim memuru dikemezsin. Ama şuan yakalandı. Öyle bir ceza verilmeli ki (Örn: gıda satışından süresiz men - üzerine asılı bir afişle 1 ay pazar temizliği vb) başkaları cesaret edemesin. Yoksa Toplum ahlaksız ise dikiş tutmaz. 17 0 Yanıtla
    • Murat Avci:
      güveli alışveriş yapmalı halk bilinçlenmeli pazar satıcıları çok kaba davranış sergiliyor, eskiden gülerek seçerek yada kendileri verir ve düzgün ürün verirdi şimdi üç üründen biri çürük..manav yada market den seçerek alıyorum.. 6 0 Yanıtla
    • ozan celayir:
      müslüman ülke de olur mu öyle şeyler canım o rakamları belirginleştiriyordur 5 1 Yanıtla
    • Samur Birsen:
      Bir kere ağzında sigarayla gıda satışı yasak olmalı.Pazara gidiyorsunuz Bangladeş pazarı gibi.Tüm pazarcılarda sigara üst baş leş gibi.Tabii mahallelere göre az değişiyor.Ama sigara içen adam tezgah başında gıda ürünü satamamalı.Halktan da bir tepki gelmiyor. 4 0 Yanıtla
    • Ali null:
      belediye boşuna zabıta alınmıştır zabıtalar denetim yapmıyorsa kaldırsın her şey hayat pahalı zabıtalar sınıfta kaldı devletin kurumları denetimleri geçsin 2 0 Yanıtla
    • Aslı A:
      Akıl var fikir var hiç makinayla yazılmış boya yazısı bıçakla temizlenir mi bellki adam üstünde hayvanın pisliği var onu temizliyor 0 1 Yanıtla
    • cihan çakır:
      Affedersiniz, yumurta tavuktan düşende nereye düşüyor hiç mi akıl edip güzel düşünmüyorsunuz. Milletimiz böyle yanlış yorum gördüğünde yumurtadan soğuyor. Etmeyin!! 0 0 Yanıtla
    • 199715:
      Müslümanız ya , gerek yok her an izlendiğimizi düşünerek, ahlaklı hareket ediyoruz ya....Bir süre sonra kazımayamı alkıişlarız sadece... %60 aptal değil münafık bir toplum olduk. ... 0 0 Yanıtla
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    SON DAKİKA: Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti - Son Dakika
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