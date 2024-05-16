Pendik\'te Kardeşler Arasında Anlaşmazlık: Güvenlik Kameraları Kırıldı

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Pendik'te kardeşiyle anlaşmazlık yaşadı, aile apartmanında kameraları kırdı

İSTANBUL - Pendik'te aile apartmanında oturan iki kardeş ile aileleri, iddiaya göre miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadı. Kardeşlerden biri diğerinin binaya taktırdığı güvenlik kameralarını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te yaşanan olayda, aile apartmanında yaşayan iki kardeş ve aileleri miras paylaşımı nedeniyle tartıştı. Sonlanmayan tartışmalar nedeniyle kardeşlerden biri, diğer kardeşinin binanın çeşitli yerlerine taktırdığı güvenlik kameralarını sopa ile vurarak kırdı. Ayrıca o anlarda taraflar arasında sözlü tartışma da yaşandı. Şahsın kameraları kırdığı anlar güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.