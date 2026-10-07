Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 6 katlı binaya çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 6 katlı binaya çarptı, sürücü yaralandı

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Pendik\'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu 6 katlı binaya çarptı, sürücü yaralandı
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İstanbul Pendik'te hafriyat kamyonu, iddiaya göre fren sorunu nedeniyle kontrolden çıkarak 6 katlı binaya çarptı. Kazada araçtan atlayan sürücü yaralanıp hastaneye kaldırılırken, giriş katındaki dükkân ile 1. kattaki dairenin yatak odasında hasar oluştu.

İstanbul Pendik'te hafriyat kamyonu, iddiaya göre freninde meydana gelen sorun nedeniyle kontrolden çıkarak 6 katlı binaya çarptı. Kamyonun girdiği dükkan ile 1. kattaki dairede hasar meydana gelirken, araçtan atlayan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.50 sıralarında Kurtköy Mahallesi Rabia Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında hafriyat atığı yüklenen kamyon hareket ettiği sırada kontrolden çıktı. İddiaya göre freninde meydana gelen sorun nedeniyle ilerlemeye devam eden kamyondan sürücü atlarken, araç 6 katlı binaya dalarak giriş katındaki dükkana girdi. Çarpmanın etkisiyle dükkanda hasar meydana gelirken, binanın 1. katındaki dairenin yatak odasının bir bölümü de zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bina yöneticisi Muhammet Ayyıldız, "Hafriyat kamyonu yukarıdaki inşaattan hafriyat aldığı sırada, hafriyatı yükledikten sonra freni patlıyor, bildiğim kadarıyla, dediklerine göre. Kamyon yükü aldıktan sonra freni patladığı için kayarak bizim binaya giriyor. O sırada şoför de atlıyor kamyondan. Şoför yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası bu şekilde, binamız zarar gördü. Kamyon çıktıktan sonra daha detaylı bakılacak. Gördüğünüz gibi şu an zarar görmüş durumda. 1. kattaki dairede odanın bir kısmı gitmiş" dedi.

Kaza anı ise binadaki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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