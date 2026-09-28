Pendik'te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza, ehliyeti 60 gün geriye alındı - Son Dakika
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Pendik'te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza, ehliyeti 60 gün geriye alındı

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Pendik\'te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza, ehliyeti 60 gün geriye alındı
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Pendik Doğu Mahallesi'nde 27 Eylül'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesi 60 gün geriye alınan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Pendik'te seyir halinde makas atarak ilerleyip trafiği tehlikeye düşüren şahsa 90 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü'nce, trafik düzenini ve güvenliğini ihlal eden sürücülerin belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 27 Eylül'de Pendik Doğu Mahallesi İlhami Soysal Bulvarı üzerinde bir sürücünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen M.T. (30) isimli şahıs yakalandı.

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; 46/2-G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesinden 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geriye alınırken, kullanmış olduğu araç 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İHA
İstanbulOtomobil3. SayfaGüvenlikGüncelPendikCezaSon Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te makas atan sürücüye 90 bin TL ceza, ehliyeti 60 gün geriye alındı - Son Dakika
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