Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te Otopark Kavgası Kanlı Bitti

24.03.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komşular arasında otopark tartışması sonucu Hüseyin Teke, 11 yaşındaki kızının önünde vurularak öldürüldü.

Pendik'te komşular arasında çıkan otopark tartışması dehşetle noktalandı. Bina sakinlerinden Hüseyin Teke (44), bina otoparkına ticari araçlarını park eden galeri sahibi S.B.'yi (41) uyarmasının ardından yaşanan arbede sırasında kızının gözü önünde vurularak öldürüldü.

Olay, 23 Mart saat 20.15 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri işletmecisi S.B. (41), iş yerinde yer kalmayan satılık araçlarını ikamet ettiği binanın otoparkına çekti. Akşam saatlerinde evine gelen komşusu Hüseyin Teke (44) ise aracını park edecek yer bulamayınca telefonla S.B.'ye ulaştı. İkili arasında telefonda başlayan otopark tartışması kısa sürede gerginliğe dönüştü.

Tartışmanın ardından bina önünde karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., komşusu Hüseyin Teke'ye 11 yaşındaki kızının yanında ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Teke, kanlar içinde kalmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almak için büyük çaba sarf etti. Yaşanan arbede sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla Teke, kalbinden vurularak yere yığıldı. Arbede sırasında şüpheli S.B. de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Kocaeli’de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli
TOLGA’dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi

21:09
Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
20:54
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
20:15
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:14
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:39:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.