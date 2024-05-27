Peru'da Otobüs ve Tren Çarpışması: 4 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Peru'da Otobüs ve Tren Çarpışması: 4 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı

Peru'nun La Oroya şehrinde yolcu otobüsü ile kargo treninin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

27.05.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peru'nun La Oroya şehrinde yolcu otobüsü ile kargo treninin hem zemin geçitte çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Peru'da dün hem zemin geçitte dehşet yaşandı. Başkent Lima'dan yola çıkan yolcu otobüsü ile kargo treni, La Oroya şehrinde birbirine girdi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 30'dan fazla kişi ise, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki taşıtın da yolculuk için gerekli tüm izinlere sahip olduğu ve kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Polis, kazanın meydana geldiği bölgede hız sınırı ve tren geçiş yolu işaretlerinin bulunduğunu aktardı. - LİMA

Kaynak: İHA

Ulaşım, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Peru'da Otobüs ve Tren Çarpışması: 4 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:39:28. #1.11#
SON DAKİKA: Peru'da Otobüs ve Tren Çarpışması: 4 Ölü, 30'dan Fazla Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement