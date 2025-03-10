Peru'da tren raylarında uyuyakalan alkollü bir şahıs, üzerinden geçen vagonların altından hafif yaralı şekilde kurtuldu.
Peru'nun başkenti Lima'da Ate bölgesinde bir kişinin rayların üzerinde uyuyakaldığı görüldü. Trenin kendisine yaklaştığı anlarda gözünü açan kişi hızla gelen vagonların altında kalmaktan kurtulamadı.
Adam, trenin altında kaldıktan kısa süre sonra ayağa kalkarak kaldırıma oturdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan kişinin alkolün de etkisiyle raylarda uyuyakaldığı ortaya çıktı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)