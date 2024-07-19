PKK'nın elinde olan kız oturma eyleminde olan ailesine kavuşacak - Son Dakika
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PKK'nın elinde olan kız oturma eyleminde olan ailesine kavuşacak

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İstanbul'da 2016 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'ın ailesi, evlat nöbetine katıldıktan kısa zaman içinde müjdeli haberi aldı. Kaydur ailesi, bugün evladına kavuşmayı bekliyor. Diyarbakır'da 8 yıldır PKK'nın elinde olan kızın ailesi, oturma eylemi başlatarak çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda 55'inci aile evladına kavuşmuş olacak.

19.07.2024 12:39
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8 yıldır PKK'nın elinde olan kız oturma eyleminde olan ailesine kavuşacak

Diyarbakır'da evlat nöbetinde 55'inci aile buluşması bekleniyor

DİYARBAKIR - İstanbul'da 2016 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'ın ailesi, evlat nöbetine katıldıktan kısa zaman içinde müjdeli haberi aldı. Kaydur ailesi, bugün evladına kavuşmayı bekliyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 782 gündür sürüyor. Aileler çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundukça terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.

İstanbul'da 2016 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen Mizgin Kaydur'ın ağabeyi Mehmet Nesih ve annesi Gazal Kaydur, 12 Temmuz'da Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine katılmıştı. Ailenin çağrıları ve güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları karşılık buldu. Kaydur ailesi, bugün evladına kavuşmayı bekliyor.

Kardeşine 'teslim ol' çağrısında bulunan Mehmet Nesih Kaydur, Mizgin'den 2016 yılından bu yana haber alamadıklarını söylemişti.

Kaydur, "Kardeşim İstanbul'da 2016 yılında bayram için memlekete gelmek için otogara gitti. Daha sonra bir daha kendisine ulaşamadık. Kardeşim Mizgin'in kandırılarak dağa kaçırıldığını biliyorum. Kardeşim neredeysen artık gel, seni çok özledik. Annen senin için her gün ağlıyor. Devletimizin gücüne sığın. Sana söz veriyoruz kimse sana bir şey yapmayacak. Eğer bizi duyuyorsan bir şekilde bize ulaş" ifadelerinde bulunmuştu.

Oturma eylemine katılan 376 aileden 55'incisi evladına kavuşmuş olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa PKK'nın elinde olan kız oturma eyleminde olan ailesine kavuşacak - Son Dakika

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