Polis Memuruna Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Polis Memuruna Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde av tüfeğiyle yaralanan polis memurunun tedavisi sürüyor, 2 şüpheli gözaltında.

19.10.2024 20:18
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Polis memurunu av tüfeğiyle yaralayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı- Şüpheliler gözaltına alınırken, yaralanan polis memurunun tedavisinin devam ettiği bildirildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille gelip araç içerisinden av tüfeğiyle ateş açan saldırganların, izin günündeki polis memurunu yaralamasının ardından 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Serik ilçesi Sanayi Sitesi'nde Polis Memuru A.Ş'yi av tüfeği ile ateş ederek yaralayan G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı. Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Polis Memuru A.Ş. 'nin iki ay önce şahsi aracını tamir ettirmek amacıyla G.K. isimli tamirci şahsa verdiği, 19.10.2024 günü aracının son durumu hakkında bilgi almak amacıyla G.K. isimli şahıs ile görüştükten sonra Serik Sanayi Sitesi içerisinde yaya olduğu esnada G. K. ve M.A.T. isimli şahıslar tarafından araç içerisinden av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştır. Yaralama olayının 2 şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinden kaçmak için kullanılan plakasız araç ile suç aleti silah ele geçirilmiştir."

Açıklamada ayrıca yaralanan polis memuru Ali Ş.'nin tedavisinin devam ettiğinin bilgisi verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis Memuruna Saldırı: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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