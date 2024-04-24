Polisten şefkat eli: İntihar girişiminde bulunan şahsı sarılarak ikna etti - Son Dakika
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Polisten şefkat eli: İntihar girişiminde bulunan şahsı sarılarak ikna etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailevi sorunları olduğunu öne sürerek köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Polisin omzuna kafasını yaslayan şahsa sarılması anbean kaydedildi.

24.04.2024 12:19  Güncelleme: 12:24
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Polisten şefkat eli: İntihar girişiminde bulunan şahsı sarılarak ikna etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailevi sorunları olduğunu öne sürerek köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. Polisin omzuna kafasını yaslayan şahsa sarılması anbean kaydedildi.

Olay, Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Carrefoursa Köprüsü'nde meydana geldi. Ailevi sorunları olduğunu öne süren İ.Ö., demir korkulukları çıkarak intihar etmek istedi. İ.Ö.'yü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 yan yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken, sol şeritten kontrollü araç geçişlerini sağladı. İtfaiye ekipleri köprünün altında şişme yatak açtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla İ.Ö. ikna edilerek çıktığı korkuluklardan indirildi. Ambulansa alınan İ.Ö., sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Öte yandan, İ.Ö.'nün dün akşam saatlerinde de aynı köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Polisten şefkat eli

Öte yandan, ikna çalışmaları esnasında İ.Ö., polisin omzuna kafasını yasladı. Polisin ise İ.Ö.'ye sarıldığı anlar anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten şefkat eli: İntihar girişiminde bulunan şahsı sarılarak ikna etti - Son Dakika

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