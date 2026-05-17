Puebla'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü

17.05.2026 21:41
Meksika'nın Puebla eyaletinde bir aileye düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Tehuitzingo ilçesinde bir ailenin evine silahlı saldırı düzenlendi. Puebla Kamu Güvenliği Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti. İddialara göre olay, sabah saatlerinde bölgedeki ulaşım sektörüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir aileye ait eve giren silahlı kişilerin aile fertlerine ateş açması sonucu meydana geldi.

Puebla Savcılığı, bir bölge sakininin ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve söz konusu adreste çok sayıda kişinin ateşli silahla yaralanmış halde bulunduğunu açıkladı. Savcılığa göre 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Savcılık, olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Eyalet ve federal güvenlik güçleri de faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, Puebla eyaleti polisi, ordu, Meksika Ulusal Muhafızları ve adli makamların soruşturmaya katıldığını, bölgede devriye ve kontrol faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Son yıllarda çeşitli silahlı şiddet olaylarının yaşandığı Puebla eyaletinde, bu olayların bir kısmının organize suçlarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Çorlu'da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
