Reyhanlı'da Traktör Kazası: Büyük Bir Felaketten Dönüldü - Son Dakika
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Reyhanlı'da Traktör Kazası: Büyük Bir Felaketten Dönüldü

Reyhanlı\'da Traktör Kazası: Büyük Bir Felaketten Dönüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı traktörle pompayı devirdi; şans eseri yanmadı.

08.12.2024 09:15
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı, park etmek için direksiyonuna geçtiği traktör ile pompaya çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada herhangi bir patlama yaşanmazken tedirgin eden anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesi'ndeki bulunan akaryakıt istasyonunda yaşandı. İş yeri çalışanı, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen traktörü başka bir yere park etmek istedi. Akaryakıt istasyonu personelinin ayağa gaza basılı kalınca pompaya çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada pompa yerinden söküldü. Kazayla birlikte yere dökülen yakıt ve yağların alev almaması büyük bir facianın yaşanmamasını sağladı. Korku dolu kazada traktörün yakıt pompasına çarpma anı istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Allah'a şükürler olsun ki büyük bir faciadan kurtulduk"

Yaşanan kazada büyük bir faciadan dönüldüğünü ifade eden akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Yörük, "3 gün önce ben marketteyken arkadaş traktöre mazot aldı. Traktör sahibi parayı ödemek için kartı çıkarttı. Kartında sorun çıktığı için arkadaşı gelip eve götürdü. Traktör burada beklerken arkada bir araç bekliyordu. Personel arkadaşımız traktöre çekerken dengesini kaybediyor. Dengesini kaybedince gaz pedalı takılı kalıyor ve gözüne perde indiğini söylüyor. Yağları devirip pompayı yıktı. Maalesef büyük bir zarar var. Tek temennimiz can kaybı veya olumsuz bir şeyin olmaması oldu. Panik yaptık. Çünkü yangın da çıkabilirdi. Allah'a şükürler olsun ki büyük bir faciadan kurtulduk. Maddi hasar var ve o da hallolur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Reyhanlı'da Traktör Kazası: Büyük Bir Felaketten Dönüldü - Son Dakika

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