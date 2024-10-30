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Rize'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı... Kaza anı kamerada

RİZE - Rize'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza İslampaşa Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin istikametinden Trabzon istikametine giden E.K. idaresindeki 53 ABD 353 plakalı araç, yoldan yaya olarak karşıya geçmek isteyen Mehmet Ali K.'ye çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Ali K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı o sırada bölgede olan bir toplu taşıma aracının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpma anını gören vatandaşların paniği ve üzüntüsü de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralı Mehmet Ali K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.