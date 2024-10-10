Rojin Kabaiş'in Başörtüsü Bulundu - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Başörtüsü Bulundu

Rojin Kabaiş\'in Başörtüsü Bulundu

Kaybolan Rojin Kabaiş'in başörtüsü Van Gölü kıyısında bulundu, arama çalışmaları devam ediyor.

10.10.2024 17:01
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait başörtüsünün bugün Van Gölü kıyısında bulunduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale İlimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rojin Kabaiş'in Başörtüsü Bulundu - Son Dakika

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